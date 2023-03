The Pepette Show LE REPUBLIQUE-SALLE 1, 22 mars 2023, PARIS.

AS Prod (2-1119614) présente ce spectacle. THE PEPETTE SHOWPlateau d’humoristes Les talents de demain, mais aujourd’hui. Tu pourras dire « ouais je l’ai vu avant qu’il perce ouais ». Le Pepette show c’est l’équivalent d’une énorme contre soirée avec 6 potes qui viennent tour à tour te faire rire. Le tout dans l’un des théâtres les plus mythiques de Paris: Le République. On va te faire aimer le mercredi soir. Viens avec tes potes, ta famille, ton date ou ton ex. 1h pour tous devenir copains. Sauf ceux qui disent « Noyeux Joël » chaque année. On va rien pouvoir faire pour eux. De la part de tout le Pepette, Désolé. Pour les autres, on vous attends le mercredi 22 MARS à 21H00.Participation libre au chapeau à la sortie. The Pepette Show

LE REPUBLIQUE-SALLE 1 PARIS 1 Bld Saint Martin Paris

