LES 2 ALPES ÉTÉ 2023 – « Complet » THE PEOPLE HOSTEL Les Deux Alpes, 23 juillet 2023, Les Deux Alpes.

LES 2 ALPES ÉTÉ 2023 – « Complet » 23 – 28 juillet THE PEOPLE HOSTEL 0

Le projet de colos apprenantes a une dimension nationale dans le sens ou 250 jeunes venant des quartiers prioritaires de toute la France se retrouvent au cours de chaque session.

Chaque sessoin est inclusive dans le sens ou elle intègre aussi des jeunes en situation de handicap de type autisme.

Le séjour aux 2 Alpes est un temps de pratiques physiques et sportives à haute densité étalé sur la période considérée. Les activités principales sont nombreuses et colorent chaque session (VTT de descente, Rafting, randonnée, via ferrata…). Le leimotiv est : « dépassement de soi ».

Pour cette année les JO 2024 à Paris auront une portée dans le cadre des activités organisées au cours de la semaine.

La découverte du glacier illustre la dominante centrée sur le développement durable.

Enfin, tous les jeunes participent activement à la réalisation d’un documentaire. Ils sont acteurs et réalisateurs.

THE PEOPLE HOSTEL 1 route de Champamé 38860 Les Deux Alpes 38860 Mont-de-Lans Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.sportavie.net »}, {« type »: « email », « value »: « sportavie@wanadoo.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-23T19:00:00+02:00 – 2023-07-23T23:59:00+02:00

2023-07-28T00:00:00+02:00 – 2023-07-28T23:59:00+02:00