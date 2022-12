LES 2 ALPES SESSION 6 THE PEOPLE HOSTEL, 7 août 2021, Les Deux Alpes.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Thématiques du séjour

La colo apprenante aux 2 Alpes s’inscrit dans la continuité de celles organisées à Val d’Isère l’été 2020. Plusieurs thématiques dominantes seront développées :

• Les activités physiques et sportives liée aux sports de montagne :

• Les arts et la culture liées à la région des 2 Alpes :

• Le numérique centré sur l’éducation aux médias et à l’image

• La pratique linguistique dans le cadre des métiers de l’hôtellerie

• La découverte des métiers liés à la station des 2 Alpes

Les objectifs pédagogiques

Il s’agira de développer les attitudes nécessaires aux apprentissages : la curiosité, l’écoute, la réflexion progressive avec des questionnements oraux ou écrits, la mise en œuvre et la confrontation aux points de vue des autres.

Reprendre goût à l’effort par une pratique sportive collective et individuelle

Développer l’engagement individuel et la solidarité à travers la pratique sportive des sports de montagnes

Découvrir l’environnement des deux Alpes et ses spécificités artistiques et culturelles (cas des 2 communes Vénosc et Mons de Lans)

Découvrir le milieu des médias en s’initiant à la captation et à la prise de parole lors des capsules réalisées quotidiennement

Favoriser la rencontre, avec la population locale et les échanges avec les touristes de la station de manière à ouvrir les jeunes de quartiers vers d’autres populations

Découvrir des métiers que l’on ne rencontre pas ailleurs qu’à la montagne (pisteur, conducteur de dameuse, ingénieur en charge de la fabrication de la neige de culture)

Modalités possibles

Ateliers d’écriture quotidien en soirée sous la forme de conférence de rédaction

Les activités de création musicale quotidienne en lien avec des artistes de la station des 2 Alpes

Les activités physiques et sportives visant notamment à la découverte de l’environnement naturel : Ski sur le glacier des 2 Alpes, rafting en rivière, randonnée à Venosc et Mont de Lans, biathlon, course d’orientation, escalade, Via Ferrata…avec les écoles de sports dans la station.

Les activités manuelles permettant de développer sa dextérité en lien avec des connaissances de mathématiques, de sciences et de physique notamment avec l’atelier de la neige des 2 Alpes

Les activités civiques et écologiques, engagement au service des autres et de la protection de la nature notamment lors des randonnées conduites par les guides de hautes montagne des 2 alpes

Éducation au développement durable : Fabrication de la neige de culture par exemple, initié par l’entreprise en charge des canons à neige.

Les activités numériques permettant la création et l’apprentissage du monde digital à travers le code informatique et les outils numériques : des intervenants sront en charge d’animer ces ateliers

Maîtrise des outils (traitement de texte, site Internet, réseaux sociaux) et de leurs bons usages.

Les principes clés :

C’est 5 objectifs pédagogiques s’appuient sur des principes clés d’éducation à la Citoyenneté ;

Apprendre à vivre en collectivité

Respecter les autres

Partager les tâches communes

Échanger à l’occasion des temps de parole

Gagner en autonomie

Prendre des responsabilités

Faire preuve d’initiative

Faire confiance

Le planning des activités

Il repose sur une alternance d’activités sportives et culturelles :

Les activités sportives seront privilégiées en matinée, en proposant des sports individuels et collectifs (ski sur le glacier, rafting en eau douce, vtt de descente). Ces activités sont organisées avec le soutien des acteurs locaux de la station des 2 Alpes (principalement la municipalité des 2 Alpes, et réunissant Monts de Lans et Vénosc, les écoles de ski internantionale, de rafting et de vtt). La diversité des activités nous permettra de mettre en barrette plusieurs activités en groupe de 10 à 12 jeunes + 2 animateurs.

Les infrastructures de type gymnase sont mises à notre disposition en cas de mauvais temps. Les activités de découverte autour du milieu environnemental, l’éducation à l’image, l’anglais et la découverte des métiers sont proposées tant en matinée qu’en après-midi. En effet elles concernent des groupes à effectifs réduits. La soirée est propice aussi pour se retrouver.

Un emploi du temps à la semaine permet d’avoir une perspective pour chaque jeune. Il est incité à s’inscrire la veille pour les activités du lendemain. Le temps peut avoir un impact sur le déroulement des activités. Ainsi des solutions de secours sont prêtes à l’emploi.



