THE PAPER KITES LA BOULE NOIRE, 13 février 2023, PARIS.

THE PAPER KITES LA BOULE NOIRE. Un spectacle à la date du 2023-02-13 à 20:00 (2023-02-13 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

AEG PRESENTS FRANCE (L-R-21-2451/L-R-21-2452) PRESENTE : ce concert. Impossible d’arrêter The Paper Kites depuis leurs albums acclamés twelvefour (2015), On the Train Ride Home et The Corner Where You Live (2018). 11 ans après sa sortie originale, le single “Bloom” devient un réel phénomène et comptabilise aujourd’hui 400 millions d’écoute sur les plateformes, certifié platine aux Etats-Unis. Avec près 300 spectacles en un peu moins de 4 ans, plus d’un demi-milliard streams et 4 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify, le groupe d’indie folk continue d’amasser de nouveaux fans où qu’ils aillent. The Paper Kites revient avec son 5ème album studio, ‘Roses’ : une collection de chansons profondément émouvante, où une sélection d’artistes très appréciée apparait (Lucy Rose, Julia Stone, MARO…). Un projet témoignant d’une écriture sincère, patiente et discrète, à nouveau signé par leurs ballades pop poignantes et une douceur sans pareil. The Paper Kites jouera en concert à La Boule Noire (Paris) le 13 février 2023.

LA BOULE NOIRE PARIS 120 BD ROCHECHOUART Paris

The Paper Kites jouera en concert à La Boule Noire (Paris) le 13 février 2023..20.0 EUR20.0.

