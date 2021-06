Paris La halle Pajol Paris Thé Palabre Europe n° 1 : « élaboration charte de valeur du programme » La halle Pajol Paris Catégorie d’évènement: Paris

La halle Pajol, le samedi 19 juin à 14:00 Thématique : Quels sont nos engagements communs pour la jeunesse ? Sur quelles valeurs communes nous souhaitons nous mettre d’accord dans le cadre d’un programme en faveur de la jeunesse ? La halle Pajol 20 Esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris Quartier de la Chapelle Paris

2021-06-19T14:00:00 2021-06-19T18:00:00

Lieu La halle Pajol Adresse 20 Esplanade Nathalie Sarraute 75018 Ville Paris