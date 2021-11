La Roche-sur-Yon Le Grand R - Salle du Manège La Roche-sur-Yon, Vendée The Pajama Game / De George Abbott et Richard Bissell | Richard Adler et Jerry Ross | Jean Lacornerie et Raphaël Cottin Le Grand R – Salle du Manège La Roche-sur-Yon Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon

Vendée

The Pajama Game / De George Abbott et Richard Bissell | Richard Adler et Jerry Ross | Jean Lacornerie et Raphaël Cottin Le Grand R – Salle du Manège, 25 mars 2022, La Roche-sur-Yon. The Pajama Game / De George Abbott et Richard Bissell | Richard Adler et Jerry Ross | Jean Lacornerie et Raphaël Cottin

du vendredi 25 mars 2022 au samedi 26 mars 2022 à Le Grand R – Salle du Manège

The Pajama Game ————— ### De George Abbott et Richard Bissell | Richard Adler et Jerry Ross | Jean Lacornerie et Raphaël Cottin **Comédie musicale en français et en anglais surtitré** **Une adaptation haute en couleur de l’un des plus grands succès de Broadway. Une comédie musicale sur fond de conflit social qui n’a pas pris une ride : un vent de liberté et de jeunesse !** Les ouvriers de l’usine de pyjamas Sleep-Tite, située à Cedar Rapids dans l’Iowa, se battent depuis des semaines pour une augmentation de quelques cents. La tension est au maximum quand le patron décide de nommer un jeune homme, Sid Sorokin, comme directeur exécutif. Mais Sid tombe amoureux de Babe Williams, la porte-parole du syndicat. Cette histoire d’amour impossible va mettre l’usine sens dessus dessous et pousser Sid à faire des recherches dans la comptabilité un peu opaque de l’entreprise… Créé à Broadway en 1954, The Pajama Game naît en plein âge d’or des comédies musicales américaines. Le grand producteur Harold Prince s’entoure alors d’une équipe de rêve : Richard Adler et Jerry Ross aux compositions musicales ou encore Bob Fosse, futur réalisateur du film culte Cabaret, à la chorégraphie. Le succès est immense. En adaptant The Pajama Game, le metteur en scène Jean Lacornerie et le compositeur Gérard Lacointe (déjà accueillis au Grand R avec Bells are Ringing en 2015 et Vingt-mille lieues sous les mers en 2016), accompagnés par le chorégraphe Raphaël Cottin, inventent une comédie musicale « à la française », joyeuse et délurée, qui n’a rien à envier à la production originale.

Tarif A

THÉÂTRE MUSICAL. Une comédie musicale sur fond de conflit social qui n’a pas pris une ride : un vent de liberté et de jeunesse ! Le Grand R – Salle du Manège Esplanade Jeannie Mazurelle, 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon Liberté Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T20:30:00 2022-03-25T22:30:00;2022-03-26T20:30:00 2022-03-26T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon, Vendée Autres Lieu Le Grand R - Salle du Manège Adresse Esplanade Jeannie Mazurelle, 85000 La Roche-sur-Yon Ville La Roche-sur-Yon lieuville Le Grand R - Salle du Manège La Roche-sur-Yon