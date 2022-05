The Pack A.D.

The Pack A.D., 4 juin 2022, . The Pack A.D.

2022-06-04 – 2022-06-04 6 7 (Garage Rock Duo / CA)



Connu pour ses performances live explosives et sa capacité à générer un son massif avec seulement deux membres, The Pack A.D. joue du garage rock avec une variété éclectique d’influences de genre, notamment pop, punk, psychédélique, new wave et blues. Retrouvez The Pack A.D. au Molotov. (Garage Rock Duo / CA)



