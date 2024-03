Thé ou café autour du monde Médiathèque Rémy Peyranne Castelnau-d’Estrétefonds, samedi 6 avril 2024.

Thé ou café autour du monde Comment se déroule une pause autour d’un café ou d’un thé au Japon, au Pérou, en Russie ou au Cameroun ? 6 et 20 avril Médiathèque Rémy Peyranne Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T11:00:00+02:00 – 2024-04-06T12:30:00+02:00

Fin : 2024-04-20T11:00:00+02:00 – 2024-04-20T12:30:00+02:00

Avec quelques mots de base, initiez-vous aux langues étrangères et venez rencontrer ces Estrétefontains.es bilingues qui évoqueront le temps d’un thé ou d’un café, les us et coutumes de leur pays d’origine.

Médiathèque Rémy Peyranne 4 grande rue, 31620 Castelnau d'Estrétefonds Castelnau-d'Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie 05 34 27 05 36

