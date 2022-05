The Other Wolrld – Concert d’Alicia Du Coustel Tréguidel Tréguidel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Tréguidel

The Other Wolrld – Concert d’Alicia Du Coustel Tréguidel, 21 juin 2022, Tréguidel. The Other Wolrld – Concert d’Alicia Du Coustel Le P’tit Bar du Contrevent 5, le Bourg Tréguidel

2022-06-21 – 2022-06-21 Le P’tit Bar du Contrevent 5, le Bourg

Tréguidel Côtes d’Armor Tréguidel Pour la Fête de la Musique, Le P’tit Bar du Contrevent vous propose un concert folk world.

Les compositions d’Alicia Du Coustel, entre pop, folk et world, mêlant l’anglais à d’autres langues (20 langues différentes… sans oublier celle du cœur !), sont des morceaux-histoires immersifs qui plongent le spectateur dans une expérience de voyage presque cinématographique ! On y ressent les racines du groove africain, mais aussi l’influence du rock progressif.

Alicia Du Coustel : chant, harpe, harpe électrique.

Hamid Gribi : percussions, chant.

Alexandre Sallet : accordéon diatonique, chant. Petite restauration maison sur place. leptitbarprog@gozmail.bzh +33 2 96 52 17 03 Pour la Fête de la Musique, Le P’tit Bar du Contrevent vous propose un concert folk world.

Les compositions d’Alicia Du Coustel, entre pop, folk et world, mêlant l’anglais à d’autres langues (20 langues différentes… sans oublier celle du cœur !), sont des morceaux-histoires immersifs qui plongent le spectateur dans une expérience de voyage presque cinématographique ! On y ressent les racines du groove africain, mais aussi l’influence du rock progressif.

Alicia Du Coustel : chant, harpe, harpe électrique.

Hamid Gribi : percussions, chant.

Alexandre Sallet : accordéon diatonique, chant. Petite restauration maison sur place. Le P’tit Bar du Contrevent 5, le Bourg Tréguidel

dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Tréguidel Autres Lieu Tréguidel Adresse Le P'tit Bar du Contrevent 5, le Bourg Ville Tréguidel lieuville Le P'tit Bar du Contrevent 5, le Bourg Tréguidel Departement Côtes d’Armor

Tréguidel Tréguidel Côtes d’Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/treguidel/

The Other Wolrld – Concert d’Alicia Du Coustel Tréguidel 2022-06-21 was last modified: by The Other Wolrld – Concert d’Alicia Du Coustel Tréguidel Tréguidel 21 juin 2022 Côtes-d’Armor Tréguidel

Tréguidel Côtes d’Armor