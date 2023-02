THE ORDINARIES (KOPFKINO) Cinéma Les Écoles Paris Catégories d’Évènement: île de France

THE ORDINARIES (KOPFKINO) Cinéma Les Écoles, 28 juin 2023, Paris. Le mercredi 28 juin 2023

de 20h00 à 22h30

. payant Entrée 9 €, tarif réduit 7,5 €, 6 €, 5 € Un film de Sophie Linnenbaum, Allemagne 2022, 120 min., v.o.s.t.fr. Avec le soutien généreux de German Films. LE FILM Paula vit dans une réalité cinématographique où les individus sont répartis entre personnages principaux et secondaires. Elle-même est un simple personnage secondaire et sur le point d’affronter l’épreuve la plus importante de sa vie : elle doit prouver qu’elle mérite d’être un personnage principal. Elle se retrouve dans les abysses du monde du cinéma, en marge de l’intrigue et perdue parmi les outtakes (scènes coupées). La projection sera suivie d’un échange avec la réalisatrice du film Sophie Linnenbaum (sous réserve). LE CINÉ-CLUB KOPFKINO Cette deuxième édition de KOPFKINO (littéralement ‘Cinéma dans la tête’) vous emmènera pour un voyage au pays de l’imaginaire. La nouvelle sélection des films vous permettra non seulement de redécouvrir les classiques du cinéma allemand, mais aussi de voir des oeuvres inédites ou très peu montrées en France. Fidèle à son concept premier, chaque projection de KOPFKINO est suivie d’un échange avec un·e invité·e afin de disséquer le film sous un angle particulier. Jusqu’à l’été, nous vous proposons donc un parcours cinématographique qui traverse la philosophie, la psychologie et la littérature. Cinéma Les Écoles 23 Rue des Écoles, 75005 Paris, France 75005 Paris Contact : +33144439230 info-paris@goethe.de https://www.facebook.com/GoetheInstitutParis/ https://www.facebook.com/GoetheInstitutParis/

© Mikhail Baranovskiy The Ordinaries (Kopfkino)

