THE ORB DE ROMA, 12 avril 2023, BORGERHOUT.

THE ORB DE ROMA. Un spectacle à la date du 2023-04-12 à 20:00 (2023-04-12 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

Hallucinante visuals, bezwerende soundscapes en pompende electrobeats. The Orb stond eind jaren tachtig aan het hoofd van de acid house-revolutie. Met hun in ambient en techno-dub gedrenkte nummers maakte de band rond Alex Paterson furore, eerst in Londen, al snel ook in de rest van de wereld. Het onverwoestbare Little Fluffy Clouds behoort tot het collectieve geheugen van al wie in de jaren negentig op de dansvloer stond. Aanvankelijk werd de band boven de doopvont gehouden door Alex Paterson en KLF-frontman Jimmy Cauty. In de decennia die volgden bracht The Orb tientallen platen uit in diverse samenstellingen. Zo werkte onder meer David Gilmour van Pink Floyd mee voor het album Metallic Spheres uit 2010. Live is The Orb al decennialang een feestje, ook al zijn de analoge tapemachines uit de beginjaren intussen vervangen door laptops en andere digitale media. Visueel staat The Orb garant voor een bedwelmende spektakelshow. Naast Alex Paterson staat vandaag producer Michael Rendall aan de knoppen. Samen zorgt het duo in De Roma voor een unieke terudgblik op 35 jaar The Orb.

DE ROMA BORGERHOUT Turnhoutsebaan 286 2140

