The Opera Locos – Tournée THEATRE DE CHARTRES, 10 février 2023, CHARTRES.

La Chaudronnerie(L-R-7999/7611/7612) en accord avec Encore Un Tour présente ce spectacle. Cinq chanteurs d’Opera excentriques se réunissent pour un récital. Débute une performance unique porteìe par ces 5 personnages dont les voix deìfient les Dieux aÌ travers un enchainement surprenant des airs les plus célèbres de l’Opeìra (La flute enchanteìe de Mozart, Carmen de Bizet, Les contes d’Hoffmann d’Offenbach, Nessus Dorma / Turandot de Puccini…), pimenteìs de quelques emprunts aÌ la Pop. Alors que la soirée s’annonçait glorieuse, la scène va rapidement s’avérer trop petite pour accueillir de si grands egos en mal d’amour, reìveìlant les passions et les deìsirs cacheìs de chacun… Situations burlesques et interpreìtations chargeìes d’émotion se succeÌdent sans temps mort dans ce spectacle comique musical qui seìduira toute la famille. Porteì par 5 chanteurs lyriques, THE OPERA LOCOS revisite avec humour les plus grands « tubes » de l’Opeìra en live, dans le respect de la musique et de la discipline classique. Durée : 1h15 UN «COMIC OPERA SHOW» À VOIR EN FAMILLE ! The Operas Locos Tournée

THEATRE DE CHARTRES CHARTRES BOULEVARD CHASLES 28000

