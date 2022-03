The Opera Locos Saint-Quentin-Fallavier Saint-Quentin-Fallavier Catégories d’évènement: Isère

Saint-Quentin-Fallavier Isère Saint-Quentin-Fallavier Isère EUR Cinq chanteurs d’opéras excentriques se réunissent pour une performance unique!

Présenté comme cela , l’opéra s’adresse vraiment à tout le monde !

Humour musical.

Dès 7 ans.

Durée 1h15. culture@sqf38.fr +33 4 74 94 88 00 https://www.st-quentin-fallavier.fr/TPL_CODE/TPL_EVENEMENTSQF2018/PAR_TPL_IDENTIFIANT/2664/1529-the-opera-locos.htm Le Médian 4 Rue du Bivet Saint-Quentin-Fallavier

