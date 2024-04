THE OPERA LOCOS Théâtre Gaston Bernard Châtillon-sur-Seine, mardi 9 avril 2024.

Dans un récital exceptionnel et déjanté, The Opera Locos revisite en live avec humour et folie les plus grands « tubes » de l’Opéra, pimentés de quelques emprunts à la Pop.

Un voyage musical hors norme ou se côtoient avec bonheur, La Flûte Enchantée de Mozart et Grace Kelly de Mika, Carmen de Bizet et U2, Nessun Dorma de Puccini et Céline Dion.

Alors que la soirée s’annonçait glorieuse, la scène va rapidement s’avérer trop petite pour accueillir de si grands egos en mal d’amour, révélant les passions et les désirs cachés de chacun…

En soixante-quinze minutes les cinq personnages hauts en couleur vont se répondre, s’interpeller, vous révéler une intrigue et régler leurs comptes en n’utilisant pour communiquer leurs sentiments que les plus grands airs de l’art lyrique.

Avec déjà plus de 500 000 spectateurs à travers le monde (France, Espagne, Italie, Portugal, Mexique, Brésil, UK, Suisse, Belgique), ce « comic opéra show » vous montre que, finalement, l’opéra est accessible à tout le monde et surtout, que chacun connait ses classiques.

Les plus grands éprouveront autant de plaisir à chantonner ces airs intemporels qu’à regarder les plus petits découvrir l’opéra de façon ludique.

Un opéra déjanté pour toute la famille !

Durée estimée 1h15

Tout public à partir de 5 ans

Plus d’informations et réservations au 03.80.91.39.51 ou par mail à l’adresse resa.tgb@wanadoo.fr EUR.

