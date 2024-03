The Old Timers en Concert La Gare Saint-Paul-lès-Romans, jeudi 21 mars 2024.

The Old Timers est un groupe de musique acoustique :

Prenez du folk, ajoutez-y une larme de bossa nova, un soupçon de R&B et une grande pincée de chanson française. Assaisonnez avec un peu de jazz et servez !

10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 19:30:00

fin : 2024-03-21 22:00:00

La Gare La Gare de St Paul lès Romans

Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes christophe.moyroud@gmail.com

