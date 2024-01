THE OLD DEAD TREE VESTIGE La Maroquinerie Paris, samedi 26 octobre 2024.

THE OLD DEAD TREEMarqué dès ses débuts par le suicide de son batteur, le groupe a su surmonter cette tragédie pour donner naissance à une musique hybride combinant puissance metal et émotions à fleur de peau. Ce style unique, porté par une voix incroyablement versatile, a su conquérir la scène metal européenne en trois albums acclamés par la critique avant que ne soit annoncée la séparation du groupe en 2009. La sortie de Terrified marque la réunion inespérée des compositeurs historiques de The Old Dead Tree, Nicolas Chevrollier et Manuel Munoz, qui avaient cessé toute collaboration depuis 2007.VESTIGEVestige, formé à Paris fin 2022 par son compositeur Théodore Rondeau, est un groupe de metal moderne qui marque son identité par des teintes shoegaze, tantôt ambiant et mélodiques, tantôt violent et torturé.Signé chez Season of Mist dès le premier album, Vestige sortira « Janis » en septembre 2024, marquant les réels débuts du groupe, avec notamment plusieurs concerts prévus pour 2024.

Tarif : 24.20 – 24.20 euros.

Début : 2024-10-26 à 20:00

La Maroquinerie 23, Rue Boyer 75020 Paris 75