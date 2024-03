THE ODDS LA BULLE CAFE Lille, jeudi 16 mai 2024.

The Odds, c’est le boys band qui ravive la flamme du rock français.Des guitares qui résonnent, une énergie débordante, une évidente complicité, telle est la formule explosive qui appelle la salle de concert à entonner leurs chansons telles des hymnes à la jeunesse et à la soif de vivre.Après la sortie de leur premier EP Danse Animale et un Point Éphémère complet à Paris, The Odds viendra faire déborder sa fièvre partout en France ainsi qu’à la Maroquinerie en 2024.Présenté par LE PETIT MOULIN

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-05-16 à 20:30

LA BULLE CAFE 47 RUE D’ARRAS 59000 Lille 59