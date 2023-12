[Initiation] Salsa avec Ritmo Mixto-David The Novick’s Stadium Dieppe, 26 janvier 2024, Dieppe.

Dieppe Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 20:00:00

fin : 2024-01-26

David, un expert de la danse salsa, vous guidera avec énergie et enthousiasme à travers les premiers pas de cette danse sensuelle. Que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà une certaine expérience, l’initiation Salsa avec Ritmo Mixto-David est conçue pour accueillir tous les niveaux, créant une atmosphère inclusive et ludique.

Le Novick Stadium, lieu dédié au sport, se transforme en piste de danse joyeuse où les participants découvrent les bases de la salsa cubaine et portoricaine. Les mouvements fluides, les tours élégants et les jeux de jambes entraînants font partie intégrante de cette initiation, vous invitant à vous abandonner à la magie de la salsa..

The Novick’s Stadium

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-15 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie