le mardi 8 novembre à 20:30

The Notwist (DE) / Rock Après sept ans d’hibernation mis à profit par les membres du groupe pour développer plusieurs projets parallèles, The Notwist, groupe allemand iconique, revient avec Vertigo Days ! Ce nouvel album combine à merveille pop mélancolique, dérives électroniques, Krautrock hypnotique et ballades sophistiquées et prouve une nouvelle fois la capacité du groupe à se nourrir de ses expérimentations pour ouvrir ses horizons. — Plus d’infos : [https://bit.ly/34QFfCn](https://bit.ly/34QFfCn)

L'iconique groupe allemand The Notwist jouera à La Vapeur le 08 nov. 2022. Une combinaison de pop mélancolique et de dérives électroniques / hypnotiques

