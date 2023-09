The Night Life of Trees : exposition & atelier de gravure Bibliothèque Saint-Eloi Paris, 9 décembre 2023, Paris.

Le samedi 09 décembre 2023

de 15h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 6 ans. gratuit

La bibliothèque Saint-Éloi vous propose de patienter jusqu’aux fêtes de fin d’année avec une exposition et un atelier de gravure sur mousse. Créez avec nous un arbre de Noël fait maison inspiré de l’art traditionnel et tribal Gond (centre de l’Inde) !

À travers cette exposition vous découvrirez une série d’estampes, tirées à part du livre The Night Life of Trees et des peintures d’arbres réalisées par trois artistes -Bahjju Shyam, Durga Bai et Ram Singh Urveti-, qui pratiquent l’art traditionnel et tribal Gond. Vous voyagerez à travers les mythes et croyances représentés sur chaque œuvre, comme un véritable hymne aux arbres.

Tara Books, qui a publié ce livre, est reconnue comme la maison d’édition indépendante la plus créative et innovante d’Inde. Elle a été créée par Gita Wolf en 1994. Elle est gérée par un collectif d’artistes, d’écrivains et de designers basés à Chennai.

Exposition du mardi 5 décembre au samedi 6 janvier

pour tout public

entrée libre

***********************************************************************************************************************************

Après vous être inspirés des gravures de l’exposition, passez à la pratique ! Vous apprendrez à graver des motifs de feuilles sur de la mousse à la manière de l’art traditionnel Gond, pour décorer un arbre de Noël participatif fait main.

Atelier de gravure sur mousse

samedi 9 décembre, 15h

pour tout public dès 6 ans

sur inscription à partir du 9 novembre

Pour en savoir plus…

sur la maison d’éditions Tara Books, retrouvez un article ici !

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

Contact : +33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

Tara books Atelier The Night Life of Trees