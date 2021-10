The NextGen Enterprise Summit 2021 Tour Eqho,La Défense Paris, 24 novembre 2021, Courbevoie.

The NextGen Enterprise Summit 2021

du mercredi 24 novembre au vendredi 26 novembre à Tour Eqho, La Défense Paris

**Parmi la cinquantaine de Co-Hôtes qui prendront la parole :** Kadri Pirn, Directrice de l’ingénierie logicielle, Communication de Pipedrive, Pascal Demurger, CEO de la Maif; Michelle Holliday, CEO ; Niels Pflaeging, CEO; Michel Bundock, Conseiller et accompagnateur du Groupement des Chefs d’Entreprise du Québec; Niels Kampers, Président de SPARKR et Lead Way of Working chez Consumentenbond, Rajkumari Neogy, CEO chez IRestart… **Programme :** **Mercredi 24 novembre 2021 :** • 17h30 – 19h30 : o Discours de bienvenue o Discours des partenaires o Cérémonie des NextGen Enterprise Awards • 19h30 – 22h00 : Cocktail dînatoire **Jeudi 25 novembre 2021 :** “Le changement commence par moi” • 8h30 – 10h30 : o Petit-déjeuner de bienvenue et surprises artistes o Discours d’ouverture de Susanne Aebischer, Luc Bretones et Marie Guillemot Présidente du Directoire de KPMG France o Introduction par Michelle Holliday o Session plénière : « Faire évoluer votre organisation commence par vous » avec Rajkumari Neogy, Executive Coach chez People Creating Our World. o Expérience en direct : expérience participative pour éveiller le corps et l’esprit par Anne-Charlotte Vuccino • 10h30 – 11h00 : Pause • 11h00 – 12h30 : o Ateliers immersifs uniques, en petits groupes, animés par des pionniers de l’innovation managériale tels que Michel Bundock, Sébastien Dupuis, Rajkumari Neogy, Sabrina Bouraoui, Martial Vidaud, Melanie Wydler-Bloch ou Anne-Charlotte Vuccino; • 12h30 – 14h00 : Pause déjeuner et animation artistique et sportive. “Moi et mon Équipe” • 14h00 – 16h00 : o Keynote de Michelle Holliday sur la raison d’être et la rentabilité au travail o Ateliers immersifs uniques, en petits groupes, animés par des pionniers de l’innovation managériale tels que Mickael Drouard, Isabelle Rappart, Guillaume Tastet, l’équipe Decatlon, Jolanta Pastor, Bastoun Talec ou Jean-René Levy; • 16:00 – 16h00 : Pause • 16h00 – 18h00 : o Interview de Guillaume Tastet d’Opendecide o Moment de cohésion dans l’auditorium lors d’une séance d’intelligence collective o Surprises artistiques • 18h00 – 20h00 : Cocktail apéritif **Vendredi 26 novembre 2021 :** “Moi et mon organisation” • 8h30 – 10h30 : o Petit-déjeuner o Conférence « Commencez à retravailler le système. Ensemble et maintenant !» animé par Niels Pflaeging Fondateur de BetaCodex Network • 10h30 – 11h00 : Pause • 11h00 – 12h30 : Ateliers : o Ateliers immersifs uniques, en petits groupes, animés par des pionniers de l’innovation managériale tels que Niels Kamper, Kadri Pirn, Guillaume Tastet, Tineke Pool & Splinter Dijkstra, Niels Pflaeging, Boris Dyakonov, Bastoun Talec ou Dominik Bolten & Ivo Bättig • 12h30 – 14h00 : Pause déjeuner et animation artistique “Mon organisation dans le monde” • 14h00 – 15h45 : o Animation artistique o Ateliers immersifs uniques, en petits groupes, animés par des pionniers de l’innovation managériale tels que Jérôme Labastie, Niels Pflaeging, Jolanta Pastor et bien d’autres • 15h45 – 16h15 : Pause • 16h15 – 17h00 : Outre de Michelle Holliday • 17h00 – 18h00 : o Panel sur « The future of purpose driven organizations in Europe » animé par Pascal Demurger, CEO de la MAIF, Marie-Amélie Dupraz, Sustainability manager public administration de l’Etat de Fribourg, Nicole Bardet, Membre de la direction générale de la Banque Alternative Suisse, Antoine Sire, Responsable de l’Engagement d’entreprise et membre du Comité Exécutif du Groupe BNP Paribas et Béatrice Mandine, Directrice Exécutive, Communication, Marque & Engagement chez Orange • Clôture et Surprises artistiques

Entrée payante et sur inscription

The NextGen Enterprise Summit réunira du 24 au 26 novembre 2021 des entreprises internationales et des acteurs du changement à la Tour Eqho à la Défense ainsi qu’en ligne.

Tour Eqho,La Défense Paris 2 Avenue Gambetta Courbevoie Hauts de Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T09:00:00 2021-11-24T19:00:00;2021-11-25T09:00:00 2021-11-25T19:00:00;2021-11-26T09:00:00 2021-11-26T19:00:00