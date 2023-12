The New Xmas La Machine du Moulin Rouge Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris The New Xmas La Machine du Moulin Rouge Paris, 17 décembre 2023 13:00, Paris. Le dimanche 17 décembre 2023

de 13h00 à 21h00

.Tout public. payant Entrée sur place en espèce ou via SumUp : 3€ Un marché XXL vous attend le 17 décembre à La Machine du Moulin Rouge ! Fenêtre Ouverte vous réserve un marché de Noël bien inhabituel et non-conventionnel sur le thème de Pigalle, avec + de 40 stands divers et variés pour un maximum d’idées cadeaux originales et responsables. Mais ce n’est pas tout ! Une programmation de folie aura lieu tout au long de la journée avec des performances : Bingo drag, Danse, Dj set, Tombola, Drag show ! Le bouquet final ! Fenêtre Ouverte fait le plein de sa hotte et organise des jeux-concours sur place pour faire gagner le maximum de lots sur place ! La Machine du Moulin Rouge 90 Boulevard de Clichy 75018 Paris Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/the-new-xmas/ https://fb.me/e/3mF3hYCl1 https://fb.me/e/3mF3hYCl1

The New Xmas Détails Heure : 13:00 Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75018 Lieu La Machine du Moulin Rouge Adresse 90 Boulevard de Clichy Ville Paris Departement Paris Lieu Ville La Machine du Moulin Rouge Paris latitude longitude 48.8841229904835,2.33218099099219

La Machine du Moulin Rouge Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/