THE NEW ROSES + HARSH BACKSTAGE BY THE MILL. Un spectacle à la date du 2023-02-25 à 19:00 (2023-02-25 au ). Tarif : 23.1 à 23.1 euros. GARMONBOZIA (PLATESV-R-2022-007252 PLATESV-R-2022-007253) PRESENTE : ce concert. Tout le monde sait : « It's a long way to the top if you wanna Rock & Roll » mais THE NEW ROSES débarque d'Allemagne et semble inarrêtable ! Après avoir partagé la scène avec des légendes du Rock tels que KISS ou encore SCORPIONS, et avoir avalé des milliers de kilomètres de tournée, plus de 300 concerts dans des salles et festivals (HELLFEST Open Air,SWEDEN ROCK, WACKEN Open Air, MASTERS OF ROCK, HARDROCK HELL, WINTERSTORM, finale de l'UEFA CHAMPIONS LEAGUE), THE NEW ROSES revient en 2022 avec son 5ème album « Sweet Poison » (sortie le 21 octobre 2022 via Napalm Records). Comme à son habitude, le quatuor délivre un Hard Rock des plus efficaces, mélange des influences Classic Rock, Country, Blues et Hard Rock de ses membres. Une expérience musicale à (re)découvrir absolument en live ! Accès personnes à mobilité réduite : 01 53 09 08 49

Accès personnes à mobilité réduite : 01 53 09 08 49

Détails Catégorie d'Évènement: Paris Autres Lieu BACKSTAGE BY THE MILL Adresse 92 BOULEVARD DE CLICHY Ville PARIS Tarif 23.1-23.1

