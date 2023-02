THE NATURE OF INTIMACY AGOSTINA D’ALESSANDRO BALLET NATIONAL DE MARSEILLE MARSEILLE Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

THE NATURE OF INTIMACY AGOSTINA D'ALESSANDRO BALLET NATIONAL DE MARSEILLE, 19 mars 2023, MARSEILLE. THE NATURE OF INTIMACY AGOSTINA D'ALESSANDRO BALLET NATIONAL DE MARSEILLE. Un spectacle à la date du 2023-03-19 à 17:00 (2023-03-18 au ). Tarif : 27.2 à 27.2 euros. Gratuit pour les moins de 16 an(s) Chorégraphe, danseuse et pédagogue, Agostina D'Alessandro a le goût des ensembles chorégraphiés, de la fluidité des corps et de la douceur des présences. Dans The Nature of Intimacy elle rassemble quatre danseuses, une chanteuse soprano et deux musiciens autour de l'œuvre de Francesca Caccini, compositrice et chanteuse italienne du XVIIe siècle. Transportés par la beauté de l'écriture vocale, chaque geste devient caresse, chaque paume devient offrande. L'ambition de ce temps suspendu n'est autre que la visite aux flambeaux de nos intimités secrètes et précieuses, dans un dialogue ininterrompu entre passé et présent. En coréalisation avec le Ballet National de Marseille.

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu BALLET NATIONAL DE MARSEILLE Adresse 20 bld gabès Ville MARSEILLE Tarif 27.2-27.2 lieuville BALLET NATIONAL DE MARSEILLE MARSEILLE Departement Bouches-du-Rhone

