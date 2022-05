The Mycological Twist, They dig in suitable soil (Iels creusent dans un sol approprié) Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

**// L’ACADÉMIE DES MUTANTES //** **Sessions de jeu par The Mycological Twist** The Mycological Twist propose trois sessions de jeu hybride, à la lisière entre jeu vidéo et jeu de plateau. Au sein d’une installation formant une canopée de tissus traités selon la technique du tie-and-dye, les participants sont invités à vivre une expérience immersive dans un paysage numérique. Chacun incarne, à l’écran, des entités non humaines (brique, bactérie, sable) et participe à la construction collective d’un habitat. ____________________ Trois sessions (durée 1h30) : * samedi 7 mai, 15h * samedi 14 mai, 15h * samedi 21 mai, 15h Sur inscription (20 personnes maximum par session). ____________________ Contact et réservation : [[http://www.capc-bordeaux.fr/formulaire-de-reservation](http://www.capc-bordeaux.fr/formulaire-de-reservation)](http://www.capc-bordeaux.fr/formulaire-de-reservation) 05 56 00 81 50 ____________________ Pour découvrir toute la programmation de L’Académie des Mutantes, rendez-vous sur [capc-bordeaux.fr](http://www.capc-bordeaux.fr/actuellement) !

