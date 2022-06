The Musical Box, 22 janvier 2023, .

The Musical Box

49.8 69.6 The Musical Box offre à ses spectateurs un voyage musical immersif dans l’univers de Genesis. Une performance singulière présentant l’essentiel des grands concerts du groupe iconique.



C’est sur une histoire de Peter Gabriel que Genesis, repoussant les limites de son ingéniosité musicale, dévoile en 1974 son nouvel album The Lamb Lies Down On Broadway, qui inclut les tubes « Fly On A Windshield », « In The Cage » et « Carpet Crawlers ».



Retrouvez l’un des premiers opéra-rock de l’histoire, interprété par The Musical Box, sur la scène de L’Olympia le 29 octobre 2020. Ce sera la toute dernière fois que The Lamb Lies Down On Broadway sera présenté.



« The Musical Box reproduit ce que Genesis faisait. » – Peter Gabriel



« Il ne s’agit pas d’un groupe hommage. Ils se sont concentrés sur une période précise et ils la reconstituent fidèlement telle une oeuvre théâtrale. » – Phil Collins



« Je ne pourrais pas imaginer un meilleur hommage. » – Steve Hackett



Un spectacle présenté par GDP et Adam Concerts.



[En raison de l’épidémie mondiale de COVID-19, nous sommes contraints de reporter une nouvelle fois la tournée de The Musical Box prévue initialement en mars 2021, puis en janvier 2022.

Ainsi la représentation au Cepac Silo de Marseille aura lieu le 22 Janvier 2023 (au lieu du 22 mars 2021 & 22 janvier 2022)

Les billets achetés pour ces concerts resteront valables pour les dates de report. Toutefois les clients souhaitant se faire rembourser leurs billets peuvent s’adresser au point de vente où ils ont été achetés.

Nous regrettons vivement ces reports et remercions les spectateurs de leur compréhension.]

