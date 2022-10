The music of Ray Charles by Uros Perry Sextet Beaune Beaune Catégories d’évènement: Beaune

Cte-d’Or En ouverture du Festival Beaune Blues Boogie 2022 le mercredi 30 novembre, Uros Perry se produira en Sextet à la Lanterne Magique à Beaune pour un concert Hommage à Ray Charles.

L’incroyable mimétisme vocal et la présence dégagée par l’artiste sur scène ont fait dire à la propre fille de Ray Charles : « Mon père serait fier s’il pouvait entendre Perry ».

Jazz, Gospel, Blues, Rythm’n Blues… Retrouvez la voix époustouflante du « Genius » à travers des standards intemporels accompagnés au piano, saxophones, trompette, batterie et contrebasse. http://www.festival-bbb.fr/ La Lanterne Magique 19 rue Poterne Beaune

