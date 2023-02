THE MUSIC OF HANS ZIMMER & JOHN WILLIAMS & JOHN BARRY CENTRE DES CONGRES AGEN Catégories d’Évènement: Agen

Lot-et-Garonne

THE MUSIC OF HANS ZIMMER & JOHN WILLIAMS & JOHN BARRY
CENTRE DES CONGRES, 17 novembre 2023, AGEN.
Tarif : 69.0 à 99.0 euros.

& JOHN WILLIAMS & JOHN BARRY présente ce spectacle Du dernier Samouraï à Gladiator ou de Pirates des Caraïbes à Pearl Harbor composé par le « grand » Hans Zimmer sans oublier de Star Wars à La Liste de Schindler ou de Jurassic Park à Indiana Jones de John Williams ….L'agent britannique 007…Bond…James Bond de John Barry ne manquera pas au répertoire.Un grand hommage à ces grands « maîtres » nominés et récompensés pour leurs œuvres emblématiques.Ce concert vous transportera à chaque instant dans l'ambiance de votre film préféré, jeu de lumières, qualité de son incontournable, écran virtuel, frissons, émotions garanties.

CENTRE DES CONGRES AGEN PARC DES EXPOSITIONS

Détails
Lieu: CENTRE DES CONGRES
Adresse: PARC DES EXPOSITIONS
Ville: AGEN
Tarif: 69.0-99.0
Departement: Lot-et-Garonne

AGEN Lot-et-Garonne