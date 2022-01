The Mushroom speak Grande galerie de l’évolution – Jardin des Plantes, 29 janvier 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 29 janvier 2022

de 15h00 à 17h00

gratuit

Dans le cadre de l’exposition « L’Odyssée sensorielle », participez à la projection du film « The Mushroom speak », une exploration sensible et profonde des champignons, ces alliés qui nous permettent de mieux comprendre nos sols et nos écosystèmes. Rendez-vous le samedi 29 janvier à l’auditorium de la grande galerie de l’évolution.

THE MUSHROOM SPEAKS

Réal. : Marion Neumann (Suisse – 2021 – 90 min)

1re projection parisienne, en présence de la réalisatrice et de Laurent Palka, maître de conférences du Muséum au CESCO (UMR 7204) – département Homme et environnement, spécialiste de la microbiodiversité.

Et si les champignons pouvaient guérir et changer notre société ? Ce film prend le temps de déployer des alliances avec le règne fongique à travers des personnes (dont l’anthropologue américaine Anna Tsing et Peter McCoy, l’auteur de l’essai Radical Mycology) à la recherche de ses qualités curatives. Au cours de la quête, dans différentes parties du globe, les rencontres s’entrecroisent et la réalisatrice (mycophile convaincue !) aborde par petites touches le thème du renouveau et son potentiel de guérison. Comme dans une effervescence de spores, le récit explore ce qui nous relie quand le monde semble s’effondrer.

Samedi 29 janvier 2022 à 15 h à l’Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution – Durée : 2 h.

Grande galerie de l’évolution – Jardin des Plantes Place Valhubert Paris 75005

Contact : https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/au-programme/agenda/mushroom-speaks-4246

Date complète :

