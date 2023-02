THE MURDER CAPITAL LA LAITERIE – CLUB, 11 février 2023, STRASBOURG.

THE MURDER CAPITAL LA LAITERIE – CLUB. Un spectacle à la date du 2023-02-11 à 19:30 (2023-02-11 au ). Tarif : 23.0 à 23.0 euros.

AEG Presents France (L-R-21-2451/L-R-21-2452) présente ce concert THE MURDER CAPITALLe quintet de Dublin The Murder Capital a réussi à s’imposer comme perle post-punk dans une nouvelle scène rock saturée. Dégageant une énergie pure, brute, puissante et magnétique, le groupe s’est illustré en live en première partie de Pearl Jam début juillet à Hyde Park et sur des scènes tel que Coachella.Aujourd’hui, The Murder Capital partage les nouveaux titres “A Thousand Lives” et “Only Good Things”, donnant un premier avant-goût de la nouvelle musique du groupe. Les singles font suite au reconnu premier album du groupe irlandais, “When I Have Fears”, que The Guardian a qualifié de « premier album exceptionnel d’un nouveau groupe qui le joue comme s’il était sérieux », et Under The Radar a été salué comme un « tel un ouragan : imposant, grand… une expérience légitime et passionnante. »The Murder Capital est enfin de retour en France pour deux dates exceptionnelles les 11 février 2023 à Strasbourg (La Laiterie) et 13 février 2023 à Paris (Le Trabendo). The Murder Capital The Murder Capital

LA LAITERIE – CLUB STRASBOURG 13, rue du Hohwald Bas-Rhin

