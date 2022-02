THE MONEY MAKERS (F) La Boîte à Musiques, 27 mars 2022, Wattrelos.

THE MONEY MAKERS (F)

La Boîte à Musiques, le dimanche 27 mars à 17:00

Avec leur répertoire oscillant entre jump blues et early Rock n roll, passant parfois par le Swing ou un blues plus rude , les Money makers marquent les esprits grâce à leurs interprétations sauvages et justes, mêlant énergie, qualité musicale et bonne humeur. À 4 ou à 8, mêlant un son et une esthétique Rhythm’n’blues et Rock’n’roll 50’s à une écriture définitivement contemporaine, les Money Makers s’inscrivent parfaitement dans la mouvance actuelle du revival de ce style musical. Influencés par des pionniers comme Little Richard ou Fats Domino mais aussi par les 50 ans de musique qui nous séparent d’eux, leurs compositions dansantes et leurs interprétations sauvages nous en donnent une vision juste et moderne.

Tarif plein : 9€ / Tarif réduit : 6€ (étudiants, lycéens, demandeurs d’emploi), pass vaccinal obligatoire / – de 12 ans : 3€

Concert à la boîte à Musiques

La Boîte à Musiques rue Amédée Prouvost à Wattrelos Wattrelos Crétinier Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-27T17:00:00 2022-03-27T19:00:00