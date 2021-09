The Money Makers Club Convergences 1,Place Evariste Gras, 9 octobre 2021, La Ciotat.

The Money Makers

Club Convergences 1, Place Evariste Gras, le samedi 9 octobre à 21:00

Les Money Makers marquent les esprits grâce à leurs interprétations sauvages et justes, mêlant énergie, qualité musicale et bonne humeur. Nés en septembre 2011, les Money Makers sont issus de la rencontre de Jean-Philippe Soler (Billy Hornett), Damien Daigneau et Matthieu Gastaldi (The Flyin’ Muffins) et de leur passion commune pour l’histoire du blues. C’est après une participation à l’émission Galaxie Slide sur la radio locale R d’Autan dans laquelle ils viennent interprêter plusieurs reprises d’Elmore James dont le titre « Shake Your Money Maker » que leur nom s’impose comme une évidence. Tristan Camilleri les rejoint en 2013, donnant ainsi naissance à la formation à 4. Le répertoire s’élargit alors oscillant entre Jump Blues et Early Rock’n’Roll, passant parfois par le Swing ou un Blues plus rude. En 2015, alors que leur expérience va grandissant, ils intègrent une section cuivre (sax baryton, deux sax ténors et trompette) qui les accompagne désormais le plus souvent possible sous le nom « The Money Makers Big Band ». C’est du succès de cette nouvelle configuration que découle tout naturellement leur album « Be My Guest » enregistré au printemps 2016. Ouverture des portes à 20h Entrée 10€ De 20h à 20h30: 1/4h ciotaden entrée à 5€ sans condition Pass sanitaire Le Club Convergences est une association qui fonctionne grâce à l’implication de ses bénévoles. En adhérant à l’association pour 25€ à l’année, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 8€ pour tous les concerts, et vous soutenez notre action culturelle et citoyenne.

10€

♫♫♫

Club Convergences 1,Place Evariste Gras 13600 La Ciotat La Ciotat Bouches-du-Rhone



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T21:00:00 2021-10-09T23:30:00