Molsheim Molsheim 67120, Molsheim The Millions Tour Molsheim Molsheim Catégories d’évènement: 67120

Molsheim

The Millions Tour Molsheim, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Molsheim. The Millions Tour 2021-07-04 10:30:00 – 2021-07-04 16:30:00

Molsheim 67120 Après un périple de 829 km depuis Monaco le 1er juillet, les équipages des supercars participantes au The Millions Tour termineront leur périple par la ville de Molsheim. Les équipages du Milllions Tour exposent leur supercars ! +33 6 62 26 06 05 Les équipages du Milllions Tour exposent leur supercars ! Après un périple de 829 km depuis Monaco le 1er juillet, les équipages des supercars participantes au The Millions Tour termineront leur périple par la ville de Molsheim.

Détails Catégories d’évènement: 67120, Molsheim Étiquettes évènement : Autres Lieu Molsheim Adresse Ville Molsheim lieuville 48.54208#7.49235