Marseilla EQUILIBRE The Metropolitan Pub Marseilla, 17 novembre 2023, Marseilla. EQUILIBRE Vendredi 17 novembre, 20h00 The Metropolitan Pub Entrée libre Non loin du stade Vélodrome, l’occasion de boire un verre après le travail tout en écoutant l’harmonie du duo EQUILIBRE.

Une guitare, deux voix qui reprennent les titres phares de la Pop et de la Folk.

Bar et tapas sur place.

Réservations possibles au 04.91.78.06.31

2023-11-17T20:00:00+01:00 – 2023-11-17T23:00:00+01:00

