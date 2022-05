THE MERRY SPANKERS EN CONCERT

2022-06-12 – 2022-06-12 Quatuor rock’n roll, swing et country revisitant des classiques 50’s (Presley, Cash, Cochran, Knox), adaptant en swing divers morceaux de groupes actuels (Motorhead, Ramones, Cure,Tom Waits,AC/DC,etc.) 18h30 – Kiosque – Port de Plaisance (Carnon)

Renseignements à l'Office de Tourisme : 04 67 50 51 15 Découvrez ce quatuor rock'n roll, swing et country. officedetourisme@mauguio-carnon.com +33 4 67 50 51 15

