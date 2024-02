The Mercenaries • The mercurials • Imswan au Supersonic SUPERSONIC Paris, mardi 20 février 2024.

Le mardi 20 février 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Si vous aimez… Madness, The Specials & Max Romeo

THE MERCENARIES (22h00)

(Ska punk – Essone, fr)

Formé en 2014 en banlieue Est Parisienne, The Mercenaries est un groupe de la scène Rock alternative qui fusionne Ska, Punk et Rocksteady. Un duo vocal mixte tient avec énergie le devant de la scène.

the-mercenaries.bandcamp.com/releases

THE MERCURIALS (21h00)

(Ska soul rocksteady – Kwaidan Records – Montreuil, FR)

Il semblerait qu’une 4ème vague Ska soit en train de déferler sur le monde, et The Mercurials sont bien déterminés à surfer dessus avec classe. Cela fait quelques années déjà que les 6 rude boys/girls de Montreuil ont senti le vent tourner en propageant leurs compositions ensoleillées dans toutes les salles du 93 et de Paris-Est, à contre courant de la scène musicale actuelle. Amoureux du Kingston des 60’s et de l’Angleterre des 70’s, le groupe mène sa barque avec élégance, tout en costards, n’hésitant pas à déployer une énergie folle en live, à l’occasion de concerts terriblement rafraîchissants. Après avoir récemment signé avec le label Kwaidan Records, et partagé la scène avec The Slackers, Asian Dub Foundation et The Selecter, ils sont plus décidés que jamais à raviver la flamme de la musique jamaïcaine et mettre les voiles vers de nouveaux horizons. Premier épisode prévu pour le printemps 2024.

FFO / Si vous aimez : The Specials, The Slackers, The Jam

https://www.youtube.com/@themercurials7512

IMSWAN (20h00)

(Rock – Paris, FR)

Delightfull mix of reggae, rock and dub music, made by bunch of dudes ready to make you jump and prance in our style from the rooftop of « menilmontant » Paris France to the deepest part of the altlantic sea.

https://imswan.bandcamp.com/album/katchastar

———————————

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d'une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

The Mercenaries • The mercurials • Imswan / Supersonic (Free entry)