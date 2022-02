The Memory Box + Julie M Dorsay Grignan Grignan Catégories d’évènement: Drôme

The Memory Box + Julie M Dorsay Grignan, 25 mars 2022, Grignan. The Memory Box + Julie M Dorsay Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan

2022-03-25 21:00:00 21:00:00 – 2022-03-25 Château de Grignan 23 rue Montant au Château

Grignan Drôme Grignan EUR Une soirée jazz, dans l’intimité feutrée de la galerie des Adhémar.

Une soirée jazz, dans l'intimité feutrée de la galerie des Adhémar.

Trois chanteuses-instrumentistes et un contrebassiste swinguent en harmonie et s'emparent du répertoire jazz des années 40-60 façon Andrew Sisters ! leschateaux@ladrome.fr +33 4 75 91 83 65 https://www.chateaux-ladrome.fr/fr/saison-2021/festivals/musique-au-chateau-2021-2022

