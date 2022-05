The Meet Battle – Danse Hip Hop PARIS Catégorie d’évènement: Paris

The Meet Battle – Danse Hip Hop, 11 juin 2022 15:30, PARIS. Samedi 11 juin 2022 le Café de la Danse, sera le témoin d’un grand battle de danse hip hop dédiée à la jeunesse. À partir de 15h30, pour la première fois, au Café de la Danse, aura lieu l’événement de danse Hip Hop dédier aux jeunes de 7 ans à 20 ans. Une plateforme unique, exceptionnelle ! Après une présélection féroce le vendredi 10 juin, rien que pour tes yeux, vient découvrir, encourager les 16 meilleurs danseurs ! Soyez au rendez-vous, en bonus la catégorie “Émotions” interprétation/improvisation scénique ouverte au plus de 18 ans. En famille, entre amis(e), passionnées, réservez votre place maintenant ! CATÉGORIES ➡️Catégories Battles : 7/11 ans, 12/15 ans, 16/20 ans. ➡️Catégorie ÉMOTIONS : interprétation, improvisation, expérimentale pour les 18 ans et +. JUGES Annique Arnold Candy Man RedRibbon Sako Moussa aka Bboy Colonel SPEAKER Abibou Playmo Kebe aka Playmo DJ Jj Keudj SHOWS Élèves en formation au métier de danseurs Paris Dance School. 👑FINALE Samedi 11 juin 2022 Café de la Danse 5, passage Louis Philippe 75011 PARIS Métro : Bastille Lien billetterie public : https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/danse-hip-hop-battle-the-meet-mantmeet-lt.htm 😎Infoline/Inscription : Email : themeetbattle@gmail.com Tel : +33 07 81 94 16 30 Site web : www.parisdanceschool.com

Détails Heure : 15:30 - 20:00 Catégorie d’évènement: Paris Site : WWW.PARISDANCESCHOOL.COM Autres Lieu Café de la Danse Adresse 5, passage Louis Philippe 75011 Ville PARIS Age minimum 4 ans Age maximum 80 ans Organisateur ID3NTITE Tarif 22€ Departement 75011

