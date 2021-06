Onex Centre sportif des Evaux Onex The Meal Centre sportif des Evaux Onex Catégorie d’évènement: Onex

The Meal, c’est trois objectifs: – Se réunir en grand nombre, simultanément en de nombreux endroits de notre planète afin de partager un repas; cette année au parc des Evaux à Genève, – Soutenir les paysans d’ici et d’ailleurs, – Plaider en faveur de l’autonomie alimentaire et du droit d’accès des populations autochtones aux ressources naturelles, terre, eau, forêts et semences. Un grand repas communautaire pour soutenir les paysan-ne-s d’ici et d’ailleurs Centre sportif des Evaux Chemin François-CHAVAZ 110, 1213 Onex Onex

