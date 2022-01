The Master’s Throne – Gwenaël Bodet Ateliers de la Ville en Bois Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Exposition du 8 au 30 juillet 2022 :mercredi, jeudi, samedi de 14h à 18hvendredi de 18h à 22h Artiste mélomane que les rapports arts/technologie poussent à préférer l’expérience de la musique à la froide application d’une maîtrise mélodique, Gwenaël Bodet rejoue les paradoxes qui se créent entre médias et médiums dans ses installations. Érigées au rang de sculptures, elles trônent, dysfonctionnelles, et transforment des imaginaires en reliques obsolètes ou hors du temps. Le show s’achève pour que le récit initiatique de la musique prolonge les fantasmes de son univers moitié psychédélique, moitié industriel, entièrement intemporel. Dans le cadre du programme « 20 ans, 77 artistes – Prix des Arts Visuels »Gwenaël Bodet a été lauréat du Prix des Arts Visuels 2017. Ateliers de la Ville en Bois adresse1} Dervallières – Zola Nantes 44100



