Yo’s BREW, le samedi 3 juillet à 20:30

Concert live sur la terrasse du Yo’s BREW ! Reprise POP ROCK Ambiance assurée Biéres en pression, bouteilles, vins, cocktails … Planches de charcuteries, Fromages ou mixte Assiette de tapenade ou anchoïade Parking gratuit / 90 places !!!!! PAS DE RESERVATION !!!!! Tv sur la terrasse pour les 1/4 de finale de l’euro 2020 !!!!

Entrée libre

