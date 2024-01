The Mandelbrot Shakes + Les Agamemnonz + Human Toys L’international Paris, lundi 8 avril 2024.

Le lundi 08 avril 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Sur place : 8 EUR

L’Inter présente;

The Mandelbrot Shakes

(UK – Trash Punk)

The Mandelbrot Shakes est un duo blues punk originaire du Derbyshire au Royaume-Uni.

La façon dont ils réunissent ces styles complémentaires de chant brûlant et de riffs de blues addictifs les aligne immédiatement avec une grande compagnie alors qu’ils parviennent à rappeler The Cramps, The Detroit Cobras, les premiers Black Keys et Wanda Jackson tout en un. Ajoutez quelques Gories, Stray Cats et Bo Diddley et c’est un pur délice à entendre, celui dont vous pouvez être sûr qu’il provoquera des émeutes dans les salles.

https://themandelbrotshakes.bandcamp.com/

https://www.instagram.com/themandelbrotshakes/

Les Agamemnonz

(Rouen, FR – Surf Music)

La déferlante « surf » américaine emmenée par les Ventures, les Challengers ou encore les Astronauts a eu raison de ces quatre garçons ! Outre leur fascination pour l’imagerie péplum (ils se produisent en tuniques grecques!) ils ne jurent plus que par ce nouveau style et savent en jouer les standards à la perfection.

Depuis une décennie, Les Agamemnonz ont donné des centaines de concerts, sur des scènes conventionnées jusque des places de villages, des plages, des bateaux, des centres d’art, des appartements, etc., dans toute l’Europe et aux Etats-Unis. Ne quittant leurs « chitons » grecs sous aucun prétexte, gardant les pieds nus qu’il vente ou qu’il neige, ils font danser des assemblées variées, allument des publics de tous âges et – musique instrumentale oblige – sans barrière de langue. Si l’engouement qu’ils suscitent dépassent largement les frontières de leur niche de genre, c’est pourtant bien les amateurs de surf music qui leur confèrent les plus grands honneurs, en plaçant par exemple leur précédent album en 3ème position des 100 meilleurs albums surf de la décennie ou en les programmant en tête d’affiche du Asbury Park Surf Music Festival.

https://lesagamemnonz.bandcamp.com/

https://www.instagram.com/lesagamemnonz/

Human Toys

(Paris, FR – Garage Punk)

Human Toys est un duo punk rock parisien. Poupée Mecanik (chant, thérémine) aime jouer avec les archétypes féminins : la subversion est le nom du jeu, l’humour est la règle. L’arrivée du guitariste Jon Von, ex-Rip Offs, a transformé le groupe avec un set 100% nouveau de punk rock, quelque part entre les Ramones et les Avengers ! Le LP (octobre 2020) sur Topsy-Turvy records (une division de Soundflat) s’inspire de sujets allant des films de série B, des drogues et de la perversion à la politique, au sexisme et à la liberté de genre. Un nouveau 45-t sortira début 2024 chez Outro Records (Californie) avec une vidéo animée.

https://humantoys.bandcamp.com/

https://www.instagram.com/humantoysband/

▂▂▂▂

L’INTERNATIONAL

Accès libre au bar du RDC

Tarif : 8€

Happy-hour de 18h à 20h

Restauration sur place

Inscription Newsletter: www.linternational.fr/contacts

5 rue Moret, Paris 11

Métro : Ménilmontant (L2), Oberkampf (L5 et L9), Parmentier (L3)

Aucun comportement sexiste, raciste, LGBTphobe ou discriminant ne sera toléré. L’équipe se réserve le droit d’entrée et reste à votre écoute en cas d’incident.

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

Contact : https://fb.me/e/8xH7rzLnr https://fb.me/e/8xH7rzLnr https://link.dice.fm/G411bcc2a3bc

The Mandelbrot Shakes + Les Agamemnonz + Human Toys