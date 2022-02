THE MAJOR JETS Fête de la musique 2022 Parc de l’Hôtel de Ville, 21 juin 2022, Lardy.

Parc de l’Hôtel de Ville, le mardi 21 juin à 19:00

**A L’AFFICHE** **19h :** Les élèves des musiques actuelles du Conservatoire de musique de Lardy **20h30 : The Major Jet**s (Programmation musicale en partenariat avec **Le Pélican de Lardy**.) Si l’on s’amuse à consulter leurs CV respectifs, on trouve : Renaud, les Rita Mitsouko, Gérald De Palmas, Little Odetta, Odeurs, Higelin, les Respect Sixters et bien d’autres… Un goût pour le Rock’n Roll, la soul, la musique de la Nouvelle-Orléans et le hasard les ont heureusement réunis pour servir le meilleur d’un répertoire surprenant, réjouissant et électrisant par le choix des artistes et des oeuvres retenues desdits artistes. Pour résumer : on redécouvre et on s’éclate ! Audrey Lurie, portée par ce combo de musiciens efficaces, habite chaque titre avec une énergie débordante et une passion qu’elle transmet avec générosité au public. Précisons aussi qu’au sein de ce groupe redoutable, tout le monde chante ! _Avec : Audrey Lurie (chant, choeurs), Pascal Simoni (claviers, chant, choeurs), Amaury Blanchard (batterie, chant, choeurs), Mathieu Geoffroy (basse, chant, choeurs) et Sylvain Lafarge (guitare, chant, choeurs)._ Restauration selon conditions sanitaires en vigueur Contact : [cultulre@ville-lardy.fr](mailto:cultulre@ville-lardy.fr)

Gratuit, selon conditions sanitaires en vigueur

Une fête de la musique aux sonorités rock’n roll et soul avec The Major Jets !

Parc de l’Hôtel de Ville 70 grande rue 91510 Lardy Lardy Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-21T19:00:00 2022-06-21T23:30:00