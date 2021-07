Aix-en-Provence Aix-en-Provence Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône The Magnetic Fields Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

The Magnetic Fields Aix-en-Provence, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Aix-en-Provence. The Magnetic Fields 2021-07-16 20:30:00 – 2021-07-16 22:30:00 Le 3C – Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Venant d’Inde et de Finlande, ils se sont rencontrés à Aix-en-Provence pour partager leur passion à travers une prestation originale comprenant piano, guitare, voix, Beatbox et effets afin de sonner comme un groupe complet grâce à l’assemblage en direct de boucles. Tout ceci grâce aux toutes dernières technologies de la musique et du son. Le 3C – Café Culturel Citoyen accueille le duo pop/rock Elie & Hanna programmationle3c@gmail.com +33 9 72 36 46 47 http://cafeculturelcitoyen.org/ Venant d’Inde et de Finlande, ils se sont rencontrés à Aix-en-Provence pour partager leur passion à travers une prestation originale comprenant piano, guitare, voix, Beatbox et effets afin de sonner comme un groupe complet grâce à l’assemblage en direct de boucles. Tout ceci grâce aux toutes dernières technologies de la musique et du son. dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Étiquettes évènement : Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Le 3C - Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Ville Aix-en-Provence lieuville 43.52586#5.45478