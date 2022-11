The Magical Nervi Tour

2022-11-24 – 2022-11-24 EUR 10 10 Les soirées Pour que Marseille Vrille reviennent pour sa saison hivernale et présente : The Magical Nervi Tour.



Premier concert rock proposé par notre association PQMV, il rassemble trois groupes marseillais de la scène underground locale. Progressif, psyché et indé, Bachir Al Acid, Seven Levels et Technopolice vont faire du Makeda un véritable garage rock. The Magical Nervi Tour en concert au Makeda le 24 novembre. dernière mise à jour : 2022-11-09 par

