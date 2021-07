The Magical Music of Harry Potter Zénith, 17 novembre 2021-17 novembre 2021, Le Grand-Quevilly.

The Magical Music of Harry Potter

Zénith, le mercredi 17 novembre à 20:00

Expérience cinématographique et musicale unique en son genre : La musique magique de Harry Potter – En live avec les Weasley ! La meilleure musique des films Harry Potter ! Les films Harry Potter sont parmi les plus réussis de l’histoire du cinéma. Cette musique de film primée arrive maintenant en Europe sous forme de concerts uniques pour la première fois avec les Weasley ! Des acteurs originaux, des solistes vedettes, une chorale et un orchestre symphonique donneront vie à la musique magique de Harry Potter. Les spectateurs vivront les moments musicaux les plus significatifs de Harry Potter. Le programme comprend les bandes originales composées par John Williams, quatre fois oscarisé, Patrick Doyle, Nicolas Hooper et Alexander Desplat, lauréat d’un Oscar. Une expérience unique ! Avec en invité exceptionnel, un acteur des Weasley, cette soirée sera un voyage musical dans cet univers ou amitié, aventure, amour et cohésion se croisent dans le monde dangereux des magiciens. Les visiteurs peuvent s’attendre à être plongés dans un monde d’enchantement grâce à la technologie la plus avancée de mise en scène lumineuse, sonore et laser ainsi qu’à une dimension sonore unique qui leur laissera la chair de poule. Les effets visuels et magiques feront battre le cœur de tous les fans de Harry Potter un peu plus vite. La musique : Le public assistera au meilleur de la musique des 8 films d’Harry Potter, à travers le travail de quatre compositeurs talentueux. John Williams (Star Wars, ET, Indiana Jones, Jurassic Park) a composé la musique des trois premiers films, comme le célèbre Hedwige’s Theme, le principal thème musical des films Harry Potter, et Double Trouble – le thème classique de Poudlard avec une chorale d’enfants, ainsi que la drôle « Aunt Marges Waltz and Witches, Wands and Wizards ». Des titres comme « l’Hymne de Poudlard » de Patrick Doyle, du quatrième film Harry Potter, plongeront le public dans le monde mystérieux et sombre du Tournoi des Trois Sorciers. Nicholas Hooper a composé « Dumbledores Farewell » dans les cinquième et sixième films de Harry Potter. Il a contribué à façonner et à mûrir la musique de Harry Potter. Enfin, Alexandre Desplat avec « Lily`s Theme », qui a composé la musique des deux dernières œuvres de la série de films, vous proposera un final grandiose et inoubliable.

Carré Or : 69,90€ / Cat 1 : 54,90€ / Cat 2 : 49,90€

Zénith 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly Seine-Maritime



