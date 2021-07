Tours Tours Indre-et-Loire, Tours The Magical Music of Harry Potter Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

La meilleure musique des films Harry Potter : Les films Harry Potter sont parmi les plus réussis de l'histoire du cinéma. Cette musique de film primée arrive maintenant en Europe sous forme de concerts uniques pour la première fois avec les Weasley ! Des acteurs originaux, des solistes vedettes, une chorale et un orchestre symphonique donneront vie à la musique magique de Harry Potter. Les spectateurs vivront les moments musicaux les plus significatifs de Harry Potter. Le programme comprend les bandes originales composées par John Williams, quatre fois oscarisé, Patrick Doyle, Nicolas Hooper et Alexander Desplat, lauréat d'un Oscar. Une expérience unique ! Expérience cinématographique et musicale unique en son genre : La musique magique de Harry Potter – en live avec un Weasley !

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Tours Adresse Ville Tours lieuville 47.39101#0.69329