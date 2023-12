The Magic Flute Second Chapter (la suite de la flute enchantée) Lido 2 Paris Catégories d’Évènement: ile de france

The Magic Flute Second Chapter (la suite de la flute enchantée) Lido 2 Paris, 4 juin 2024, Paris

.Public adolescents adultes. payant Information à venir Un opéra pop et électro de Damon Albarn Musicien, producteur, auteur-compositeur et chanteur des groupes Blur et Gorillaz, Damon Albarn est aussi le compositeur d’opéras acclamés tels que Monkey: Journey to the West (2007), Dr Dee (2012), Wonder.land (2015) et Le Vol du Boli (2020). Pour le Lido 2 Paris, Jean-Luc Choplin lui a commandé en création mondiale la suite de La Flûte enchantée de Mozart, imaginée par Goethe après la mort du grand compositeur, et jamais encore réalisée. Que sont devenus Pamina et Tamino ? Leur royaume résistera-t-il à la menace que fait planer la Reine de la Nuit, prête à tout pour se venger ? Les héros sont-ils toujours ceux qu’on croit ? La flûte n’a pas encore révélé tous ses mystères. Compositeur : Damon Albarn Lido 2 116 Av. des Champs-Élysées 75008 Paris Contact :

Compositeur : Damon Albarn
Lido 2
116 Av. des Champs-Élysées
75008 Paris

