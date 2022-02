The Magic Beam sisters & Robert : Embarquement immédiat Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

The Magic Beam sisters & Robert : Embarquement immédiat Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 30 avril 2022, Nantes. 2022-04-30 Représentations du jeudi 28 au samedi 30 avril 2022 à 20h30+ vendredi 29 avril 2022 à 14h30

Horaire : 20:30

Concert théâtralisé. Partez en voyage avec la compagnie « Magic airline », ses charmantes hôtesses très professionnelles et son stewart qui se rêve commandant de bord. Gisèle, Lilly, Morinette et Robert sont prêts à vous embarquer avec eux pour un voyage de haute voltige !!! hihhhaaaaa !!! Ce spectacle musical est un spectacle vivant et interactif avec le public. C'est aussi la rencontre de deux univers, le chant et le théâtre, la musique et la comédie. Ces artistes pluridisciplinaires poursuivent leur chemin musical du jazz swing en reprenant des standards des années 1940 & 1950, mais aussi des morceaux plus contemporains qui respectent les styles du Swing et du Boogie Woogie. Avec Nelly Pichot-Badeaud, Sophie Morin, Sophie Forgerit et Sébastien Chevalier.

