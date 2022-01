The magic Beam sisters & Robert A bord de la Péniche Spectacle, 3 juin 2022, Saint-Médard-sur-Ille.

The magic Beam sisters & Robert

A bord de la Péniche Spectacle, le vendredi 3 juin à 20:30

Partez pour un embarquement immédiat avec ces trois « charmantes » hôtesses, très professionnelles : Sophie Forgerit Maillard, Nelly Pichot Badeaud, Sophie Morin et leur « beau gosse » alias Sébastien Chevalier qui se rêve commandant de bord. Gisèle, Lily, Morinette et Robert sont prêts à vous emmener avec eux pour un voyage exceptionnel, sensationnel, rocambolesque, inattendu, unique, bref…inoubliable ! Le tout, dans la joie et la bonne humeur. « Ca va swinger dans les claquettes! » Tel est le cri de ralliement de The Magic Beam Sisters and Robert. Avec un tel dicton, vous êtes prévenus, leur univers est totalement déjanté! Elles sont glamours et coquettes, mais ce qui donne le plus envie d’aller les voir, ce sont leurs voix, leurs yeux malicieux et leur dynamisme. Elles sont accompagnées de Robert et son costume bien taillé pour nous charmer sur des airs de swing. Des artistes pluridisciplinaires spécialisées dans la « Close harmony » qui reprennent des standards des années 40/50, des Andrews Sisters, Boswell Sisters…mais aussi des morceaux plus contemporains qui respectent les styles du Swing et du Boogie Woogie. En partenariat avec « L’Amicale Laique»

10€/5€

Concert Swing vocal

A bord de la Péniche Spectacle st medard sur ille Saint-Médard-sur-Ille Ille-et-Vilaine



